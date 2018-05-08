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В Рубежном и Кременной разоблачили двух «реализаторов- нелегалов»

Сегодня, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

На днях силы и средства ГФС Украины, включенные в состав Объединенных сил, выявили в Луганской области два факта нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности, а именно продажу табачных изделий без лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности. 

Так, в г. Рубежное реализатор частного предпринимателя с 2017 года реализовывала и хранила сигареты импортного и отечественного производства без марок акцизного налога и соответствующих разрешительных документов (лицензии).

Аналогичный факт установлен и в Кременной. Нарушительница с марта текущего года торговала табачными изделиями без соответствующей лицензии.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 и ч.5 ст. 164 КУоАП. Табачные изделия ориентировочной стоимостью свыше 14,5 тыс. грн изъяты.


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