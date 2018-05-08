Пограничники Луганского отряда разоблачили преступника, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

8 мая сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Украины, которого разыскивали правоохранительные органы.

Так, в пункте пропуска "Меловое" пограничники Луганского отряда обнаружили гражданина Украины, который находился в розыске по статье 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж".

Сейчас обнаруженный нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции в Луганской области.