"Укрзализныця" установит видеонаблюдение в отремонтированных вагонах

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" установит системы видеонаблюдения в отремонтированных пассажирских вагонах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ. Сообщается, что система видеонаблюдения будет состоять из трех видеокамер и монитора. Камеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре, а монитор для наблюдения будет находиться в вагоне проводника.

Отметим, системы видеонаблюдения уже установлены в некоторых пассажирских поездах. Предполагается, что видеозаписи помогут расследовать возможные конфликтные ситуации и ужесточить контроль над перевозками безбилетных пассажиров. Также сообщается, что на сегодня в системе ProZorro объявили тендер на закупку 100 комплектов для видеонаблюдения. Аукцион запланирован на 25 июня 2018 года.