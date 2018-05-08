КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 21 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 21 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 15/5; "Гнутово" - 30/15.

Также сообщается, что поток на пунктах пропуска характеризовался существенным сокращением по сравнению с предыдущими сутками. Всего КПВВ пересекли 21,2 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 5325 человек и 795 транспортных средств; "Марьинка" - 5755 человек и 1315 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4375 человек и 1090 транспортных средств; "Гнутово" - 1360 человек и 370 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4390 человек.