Пророссийские боевики в ночь на 10 мая 2018 года обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Сообщается, что боевики обстреляли КПВВ около 01:00.

"Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны Горловки в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил. Пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.