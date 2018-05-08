AFP: на «параде» в Донецке было 45 единиц тяжелой военной техники, что нарушает «минские договоренности»

Во время парада в Донецке организаторы демонстрировали тяжелую военную технику, запрещенную минскими договоренностями. Об этом сообщает агентство AFP.

Корреспондент агентства насчитал 45 единиц тяжелой военной техники, включая танки, артиллерийские системы, и ракетные пусковые установки. Многие из них, как отмечается, были разрисованы советскими красными звездами и украшены георгиевскими лентами.

Центр Донецка попадает в демилитаризированную зону согласно Минского договора. От него до линии разграничения 15 километров.

В ОБСЕ неоднократно сообщали, что использование на параде тяжелой артиллерии нарушает мирные соглашения.