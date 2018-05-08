Боевики 73 раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще 5 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что 9 мая на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные бои, а наиболее напряженной ситуация оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески и Широкино.

Противник за сутки 20 раз применил артиллерию и минометы, еще 53 раза использовал стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП. Также сообщается, что за минувшие сутки один военный погиб в районе Крымского, еще пятеро получили ранения в Авдеевке и Волновахе.

Сегодня бои продолжаются на Донецком на Мариупольском направлениях. По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек погибшими и 7 ранеными.