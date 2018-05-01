На Донбассе погиб один украинский военный, еще 5 получили ранения

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 8 мая 2018 года, ранения получили 5 украинских военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"В результате вражеских обстрелов 8 мая трое наших защитников получили ранения, еще двое - боевые травмирования. Их доставили в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщил он.

По словам представителя Минобороны, состояние здоровья одного военного - тяжелое, двоих - средней тяжести, еще двоих - удовлетворительное. Кроме того, Праута сообщил, что сегодня ночью, 9 мая 2018 года, боевики продолжили обстреливать украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб один украинский военный, 1969 года рождения.