Боевики за сутки 21 раз обстреляли украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Сообщается, что ситуация в районе проведения ООС остается сложной и характеризуется применением тяжелого вооружения против украинских военных.

Боевые действия наиболее активно продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях. За минувшие сутки противник 21 раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение, в ходе боевых действий четверо военных получили ранения.

Кроме того, боевики в очередной раз применили по мирным жителям Зайцево и Лоскутовки артиллерию и минометы, снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки. "В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один военнослужащий Объединенных сил погиб", - добавили в штабе ООС.