Генпрокуратура: боевикам «ЛНР» грозит пожизненное за обстрел Попаснянского района в 2015 году

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение двум лицам из группировки «ЛНР» за совершение обстрела города Попасная и Попаснянского района Луганской области в 2015 году. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения Вооруженными силами Российской Федерации, а также подконтрольными им представителями террористической организации «ЛНР» законов и обычаев войны, объявлено подозрение 2 лицам, один из которых является уроженцем Иркутской области РФ в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч.2 ст. 438 УК Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что эти лица выполняли функции руководителей подразделений артиллерии в составе 6 отдельного мотострелкового казачьего полка им. М.Платова, входящая в состав незаконного вооруженного формирования в структуре группировки «ЛНР».

В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицам было поручено осуществление вооруженного сопротивления силам АТО, проведение артиллерийских обстрелов населения на территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области.

«Реализуя свои преступные намерения, по предварительному сговору с другими лицами, в том числе руководителями террористической организации «ЛНР», представителями власти Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, эти граждане с целью запугивания гражданского населения, с применением тяжелого артиллерийского вооружения, боеприпасов, в январе-августе 2015 года, достоверно зная, что на территории города Попасная и Попаснянского района не находятся военнослужащие Вооруженных сил Украины и другие военные формирования Украины, задействованные в проведении антитеррористической операции, а есть только гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, оказывали указания членам подчиненных им артиллерийским подразделениям "6 ОМСКП" о проведении артиллерийских обстрелов с использованием взрывного оружия по территории города Попасная и Попаснянского района, создавая опасность для жизни и здоровья людей, что привело к гибели людей, повреждения и разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры», - отмечают в Генпрокуратуре.

В результате погибли 11 человек, еще девять получили телесные повреждения разной степени тяжести, повреждены и разрушены 41 жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Генпрокуратуре пояснили, что за совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.