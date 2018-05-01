Обстрел в Луганской области: разрушено 2 дома, еще 35 повреждены

В Луганской области в результате ночного обстрела боевиками села Лоскутовка (Попаснянский район) разрушено два дома.

Еще 35 домов повреждены, говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Twitter.

"Полиция документирует последствия ночного обстрела боевиками села Лоскутовка. В результате обстрелов было полностью разрушено два дома и еще 35 - повреждено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начато уголовное производство по ст. 258 УКУ (террористический акт).