КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 31,8 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 7 мая 2018 года, пересекли 31,8 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Всего за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 31,8 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7165 человек и 985 транспортных средств; "Марьинка" – 7495 человек и 1475 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6135 человек и 1205 транспортных средств; "Гнутово" - 3525 человек и 825 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7430 человек", - говорится в сообщении. При этом сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/70; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 20/30.