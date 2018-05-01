Органами ГФС Луганщины проведено 93 проверки по обороту подакцизных товаров

В январе-апреле 2018 года сотрудниками ГУ ГФС в Луганской области проведено 93 проверки субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения действующего законодательства по регулированию производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ходе проведенных проверок установлено 98 нарушений законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров, из которых 27 случаев розничной торговли алкогольными напитками по ценам ниже установленных минимальных розничных цен на алкогольные напитки. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено 1 млн 960 тыс. грн.

Кроме того, за 4 месяца 2018-го года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 5,92 млн гривен.