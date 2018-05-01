В ОРДЛО прибыл путинский «гумконвой»

8 мая, автомобили 76-го «гуманитарного конвоя» въехали со стороны России на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса – в Донецк и Луганск.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как утверждают в МЧС РФ, «в составе колонны – более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество».

Информацию о «гумконвое» подтверждают и в «республиках».