На Донбассе за сутки российско-оккупационные войска 15 раз применяли запрещенное вооружение

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз применяли запрещенное вооружение, двое украинских военных ранены.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения ООС вели активную оборону и подавляли огневые средства противника

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь 122-мм артиллерией по населенному пункта Зайцево и грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами разрушают жилые дома. В штабе отметили, что только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксированы 27 разрывов пушечных снарядов. По данным разведки, один боевик уничтожен, еще 5 ранены.