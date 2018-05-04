В Луганской области Попасная оказалась под минометно-артиллерийским обстрелом

В Луганской области около 21:30 начался минометно-артиллерийский обстрел позиций ВСУ и населенных пунктов. Как сообщают жители Попасной и Золотое, мощные разрывы артиллерийских и минометных снарядов слышны уже больше часа рядом с этими городами. Также в районе Новотошковского и Крымского под обстрелом из тяжелых минометов оказались позиции ВСУ.

Эту информацию подтверждают и жители оккупированной территории. По их данным, обстрелы украинских городов ведутся со стороны оккупированных российскими террористами Первомайска, Ирмино и Голубовки.

По состоянию на 0:00 часов обстрел в районе Попасной продолжается.