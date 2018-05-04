Спустя год после обстрела в прифронтовые села Луганщины вернули газоснабжение

Его планировали открыть еще осенью 2017-го, позже обещали – в начале зимы, еще позже - к Татьяниному дню – 25 января 2018 года. Но только в мае 2018 года, спустя год после обстрела магистрального газопровода ГРС Крымское, который обеспечивал газом жителей сел Тошковка, Нижнее, Светличное и Крымское, властям удалось запустить новую ветку газопровода высокого давления «Мирная Долина - Тошковка». Зиму в нечеловеческих условиях пережили более шести тысяч жителей Попаснянского и Новоайдарского районов. И как сегодня отмечают чиновники, всему вина – бюрократия – долгое оформление необходимых документов.

«Дали по одному обогревателю еще осенью на газовую точку так с ним и перезимовали. Одну из комнат закрыли, во второй всей семьей жили, чтобы теплее было. Так в закрытой все обои отсырели. А ну какая зима была снежная, холодная. Это ужас был», - сетуют местные.

«Если купаться - обогреватель мы носили в ванную комнату. Ребенок идет в туалет – мы в туалет несем обогреватель. И на кухню также. Тут конечно, было холодно везде. Из-за того, что не было газа - все портилось, окна в плесени. А ребенок астматик, нам нельзя в таких условиях было находиться, пришлось как-то приспосабливаться», - рассказала местная жительница.

7 мая проверить наличие газа в селе Тошковка решили глава Луганской области Юрий Гарбуз вместе с командующим Операции Объединенных сил Сергеем Наевым.

«Эта ситуация у нас возникла с 17го года. Была тяжелая борьба с бюрократией, нужно было быстро оформить массу документов. Но результата мы все же добились. Люди получили газ. Давление нормальное. Это наша общая победа», - заявил глава Луганской области.

По мнению Гарбуза, теперь сложные социальные вопросы в прифронте получится решать быстрее, поскольку есть взаимопонимание с объединенным оперативным штабом.

На строительство 9952 метров газопровода потратили почти 35 миллионов гривен за счет резервного фонда госбюджета и 604,9 тыс. грн из областного бюджета.

Напомним, что ранее шла речь и о том, что новая ветка от газопровода захватит и поселок Новотошковское, что на Бахмутской трассе. Однако никаких намеков на ее строительство на объекте пока нет.