В Рубежном 11-месячный ребенок облился кипятком

11-ти месячный ребенок доставлен в Рубежанскую городскую больницу с ожогами второй степени, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

При проведении проверки обстоятельств происшествия полицейские установили, что ребенок получил ожоги ног, перевернув на себя кружку с кипятком, которую отец оставил на столе.

Сейчас ребенок госпитализирован в Лисичанскую детскую больнице, его состояние стабильное, жизни мальчика ничего не угрожает.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".