Bellingcat назвали имена российских военных командовавших обстрелом Мариуполя в 2015 году

Расследователи международной группы Bellingcat подтвердили, что 24 января 2015 года Мариуполь обстреляли из подконтрольной РФ территории и опубликовали имена причастных к ним боевиков и российских военных. Тогда результате обстрела жилых домов Мариуполя 30 мирных жителей погибли и более 100 получили ранения.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

"Bellingcat установила, что российские военные командующие, которые работают на министерство обороны РФ, давали инструкции, руководили и консультировали во время операции по обстрелам", - отмечают расследователи.

Они идентифицировали 9 российских офицеров, в том числе одного генерала, двух полковников и трех подполковников, которые непосредственно участвовали в обстрелах и осуществляли командование артиллерийской батарей РСЗО на разных уровнях в день обстрела Мариуполя.



Генерал-майор Степан Степанович Ярощук

Александр Йожефович Цаплюк, позывной "Горец"



Александр Анатольевич Муратов



Максим Владимирович Власов, позывной "Югра"



Сергей Сергеевич Юрченко, позывной "Воронеж"

Александр Валерьевич Грунчев, позывной "Терек"

"Кроме того, Bellingcat удалось установить, что за день до обстрела Мариуполя из России в Украину были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Рано утром 24 января 2015 эти батареи были развернуты рядом с селом Безымянное с целью обстрелов города Мариуполя и его окрестностей, а впоследствии были возвращены в Россию", - рассказывают расследователи.

Данные для расследования они получили благодаря доступу к аудио- и видеоданным, поданных украинскими властями в Международный суд ООН в рамках рассмотрения дела против России.

"Bellingcat и партнеры проанализировали большое количество перехваченных телефонных переговоров между участниками вооруженного конфликта, которые на момент обстрела находились в районе Безымянного", - рассказывают представители группы.

В ходе расследования они проверили события, имена, места расположения, метаданные звонков, спутниковые снимки, посты в соцсетях и образцы голосов из публичных выступлений нескольких установленных лиц.

В Bellingcat пообещали опубликовать полную версию отчета позже на этой неделе.