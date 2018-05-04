В оккупированном Харцызске за пост в соцсети убили девочку

В оккупированном Харцызске убили девочку.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишут «Донецкие новости».

«МВД ДНР» такой информации не дает, однако пользователи утверждают, что убил ее 17-летний парень. Причиной стала публикация его фото в соцсетях.

Девочка пропала позавчера, а нашли ее тело вчераутром.

Кирилл: «Нашли труп в 9 утра, искали ее с вечера»;

Татьяна: «Убил 17-летний парень, отморозок... на показаниях сидел ржал. Телефоны забирал у подростков, а Лиза выложила его фото в ВК»;

Александра: «Я до последнего думала, что это какой то слух. Значит, правда. Боже мой, что происходит с нашим городом! Сил и терпения родителям, примите соболезнование»;

Алексей: «Местным властям на простых людей на*рать, они переживают только за то, чтоб побольше наворовать и свалить отсюда»;

Людмила: «Одну Лизу перед Масленицей убили, другую – перед 9 мая. В Донецке, Макеевке девочки молодые пропадают. Полный ждец».

Других подробностей не сообщается.