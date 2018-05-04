В районе Щедрищево горел лес

5 мая днем стало известно, что в Луганской области произошел пожар в лесном массиве в районе поселка Щедрищево под Северодонецком. По оценкам полиции, площадь возгорания от 3 до 5 гектаров.

После локализации лесного пожара под Северодонецком был найден тайник с боеприпасами.

Взрывотехниками обследовано место находки, которое находится в лесополосе в 300 метрах от автодороги. Отмечается, что изъяты три «РПГ-26».

Данный факт внесен в Единый реестр по статье 263 Уголовного Кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего