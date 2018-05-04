Для абитуриентов из Донбасса разработана пошаговая инструкция на вступительной кампании

В Украине для абитуриентов из Донбасса разработана «дорожная карта» (пошаговая инструкция). В ней есть подробная информация о том, как и когда поступающие из этих территорий могут поступить в вузы или ПТУ по упрощенной процедуре через образовательные центры. Также там есть полезная информация для тех, кто будет поступать по обычной процедуре, если учился на экстернате и сдал Внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Поступление по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» предусматривает, что абитуриенту не обязательно сдавать ВНО, иметь при себе паспорт или аттестат о среднем образовании государственного образца. Достаточно подать до 20 июля (до 18:00) заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах, которые начнут свою работу уже с 4 июня.

«Разработанная инструкция содержит ключевые даты относительно подачи документов, проведения вступительных экзаменов, зачисления, а также перечень необходимых документов и алгоритм действий, которые должен выполнить поступающий», – сообщили в МОНУ.

Кроме того, в ней можно найти информацию о том, как получить аттестат о среднем образовании и поступить в вуз по обычной процедуре, сдав ВНО.

Также отмечается, что традиционно в этом году для поступающих из Донбасса работает «горячая линия», где они могут получить консультации по вопросам поступления – в инструкции есть ссылка на мобильные приложения и контакты для связи с консультативными центрами.

Инструкция размещена на сайте МОНУ в разделе «Жителям Крыма и Донбасса/Поступающим 2018».