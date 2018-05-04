Ситуация на Донбассе обострилась, противник совершил 80 обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 6 мая 2018 года, погиб один военный и еще четверо получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что накануне ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась, противник за сутки 80 раз нарушил минские соглашения. Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Кроме того, в ходе патрулирования на Горловском направлении украинские военные попали в засаду.

"На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После короткого огневого столкновения резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения… Во время активных оборонительных боевых действий за прошедшие сутки потери Объединенных сил составили один погибший и четыре раненых. Сейчас раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале", - говорится в сообщении.