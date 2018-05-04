Полиция Станицы-Луганской из здания бывшей почты, переехала в новый «дом» (фоторепортаж)

Сегодня Министр внутренних дел Арсен Аваков приехал в Луганскую область, чтобы посетить открытие административного здания Станично-Луганского отдела полиции. Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

В начале боевых действий, в 2014 году, административное здание Станично-Луганского райотдела милиции (находилось на улице Москва-Донбасс – прим.ред) было полностью разрушено. И правоохранителям пришлось обустроить участок в здании бывшей почты. Однако сегодня, в Станице праздник – полицейские получили новое, оборудованное для работы здание (находится на улице Мира – прим.ред).

«Учитывая те условия, в которых до этого находились сотрудники полиции – они размещались в бывшем здании почты. Там было один кабинет начальника и один общий кабинет для всех сотрудников. Это было не административное здание, а гражданское помещение. Я вам хочу сказать, теперь, наличие административного помещения – это базис для всей остальной работы. Сегодня открыли, но пока еще не функционирует в полном объеме. Туда заехала только дежурная часть, которая начинает принимать заявления граждан. Сейчас мы будет устанавливать там аппаратуру, мебель, распределяем личный состав», - рассказал начальник Станично-Луганского отдела полиции, полковник Сергей Лозыченко

Полковник отметил, что на сегодня тяжких преступлений, резонансных за последнее время здесь не фиксировалось.

«Обычно идут семейные жалобы-заявления, кражи. Обстрелов населенного пункта – не дай Бог, нет», - отметил полковник.

Отметим, что сегодня в Станице-Луганской относительно спокойно. Вражеские обстрелы ведутся только на окраинах населенного пункта.

На сегодня здесь около 300 домов, которые разрушены до фундамента, и около 3000 домов, разрушены частично.