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На Донбассе бойцы ООС задержали боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российских-террористических войск (фото)

Вчера, 18:49 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе бойцы ООС задержали боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российских-террористических войск (фото)Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взято в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российских-террористических войск.

По информации пресс-центра ООС, сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Военнослужащие, участвовавших в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.


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