На Донбассе бойцы ООС задержали боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российских-террористических войск (фото)

Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взято в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российских-террористических войск.

По информации пресс-центра ООС, сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Военнослужащие, участвовавших в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.