НАТО: В «администрациях лднр» работает до 5 тысячи российских специалистов

Россия продолжает сохранять все «важные позиции» в группировках «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, заявил председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что без значительной поддержки, которую оказывает Россия, «ДНР» и «ЛНР» «не смогли бы выжить». В частности, российские специалисты занимают должности в оккупационных «администрациях» в отдельных районах Донбасса, указал представитель альянса.

«Они (россияне — ред.) сохраняют все важные позиции в военной структуре. Они также сохраняют важные посты в местной администрации, и, если прибегать к цифрам, согласно нашим источникам, в этих структурах работает примерно от трех до пяти тысяч российских специалистов», — заявил Павел.

Он добавил, что РФ существенно поддерживает боевиков оборудованием, в частности военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами, всеми материально-техническими ресурсами.

Председатель Военного комитета НАТО также заявил, что «твердо верит» в мирное урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Честно говоря, хотя это, вероятно, будет немного отличаться от того, что мы слышим на политическом уровне, я твердо верю в мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Я считаю, что привлечение большего количества летального оружия приведет к несбалансированности, в ответ на которую и другая сторона начнет доставлять больше летальной оружия», — сказал Павел.

По его словам, НАТО, с одной стороны, пытается создать «ловкое, современное, эффективное» украинское войско, способное справиться с ситуацией в сфере безопасности своими собственными силами.

«Но в то же время мы стараемся сделать все возможное, чтобы также достичь политического решения после заключения Минских соглашений и, в частности, улучшить социальное положение населения Донбасса», — добавил Павел.