Активисты С-14 задержали бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего за "ДНР" и осужденного на 13 лет, но отпущенного на свободу.

Сейчас радикалы ведут его в СБУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сергей Мазур, который называет себя координатором организации С14".

"Лусварги задержан националистами. Извиняется перед украинским народом на коленях и просит вернуть его в СИЗО. Ведем его в СБУ,", - написал он и обнародовал фото задержанного бразильца.

Прямую трансляцию своеобразного самосуда ведет "Радио "Свобода".