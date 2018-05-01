На боевиков Донбасса работает около 5 тысяч специалистов РФ

На оккупированном Донбассе находится от 3 до 5 тысяч российских экспертов.

Такие данные озвучил глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел в интервью "Радио Свобода".

По его словам, несмотря на свои возражения, Россия существенно поддерживает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей оборудованием, особенно военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами, всеми материально-техническими ресурсами.

"Итак, в принципе, мы можем сказать, что без значительной поддержки России эти два региона не смогли бы выжить", - подчеркнул генерал.