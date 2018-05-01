Начальник полиции Луганской области возглавил полицию в Запорожской области

На должность начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области назначен генерал полиции третьего ранга Сергей Комиссаров. До этого он возглавлял полицию Луганщины.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что служба Сергея Комиссарова отмечена государством. Так, новый глава полиции Запорожье награжден знаками отличия Президента Украины - медалями «За безупречную службу» I и и III степени, а также государственной наградой Украины - орденом Даниила Галицкого.