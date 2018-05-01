Томашевский мост полностью прочищен от поваленных деревьев

В начале мая круглосуточно работники соответствующих служб расчищали от деревьев русло реки Северский Донец, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, сегодня угроза затопления и разрушения моста, соединяющего Рубежное и Новодружеск миновала. В районе моста работала тяжелая техника, дорожники вместе со спасателями извлекли затопленные деревья из реки и обеспечили свободное прохождение воды под мостовым сооружением.

К ликвидации последствий наводнения присоединились сотрудники ГП "Луганский облавтодор", спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области и работники коммунального учреждения "Луганская областная спасательно-водолазная служба".