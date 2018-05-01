Разведка сообщила о потерях боевиков на Донбассе

На Донбассе погибли двое пророссийских боевиков, еще трое получили ранения.

Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"По информации пресс-центра объединенных сил, в результате ведения активной обороны, наши подразделения нанесли оккупантам урон.

По данным разведки, в российско-оккупационных войсках двое убитых и трое раненых", - сообщил Гуцуляк. Отметим, за минувшие сутки, 3 мая 2018 года, боевики на Донбассе 55 раз обстреливали украинские позиции. Кроме того, 9 обстрелов боевики совершили после полуночи.