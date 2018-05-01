Суд отменил оправдательный приговор обвиняемому в разбое и захвате горсовета на Донетчине

Апелляционный суд в Донецкой области отменил оправдательный приговор Краснолиманского горсуда в отношении 45-летнего жителя Славянского района, обвиняемого в разбое и захвате государственных зданий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Мужчина обвинялся в том, что в конце апреля 2014-го он вместе с неустановленными лицами, заранее вооружившись огнестрельным оружием и одевшись в камуфляжную одежду и балаклавы, пришли в сессионный зал Лиманского городского совета и в присутствии депутатов начали пропагандировать проведение «референдума» в поддержку группировки «ДНР». Сессия была сорвана, а здание горсовета — захвачено вплоть до июня того же года.

Следствие также установило, что в мае 2014-го обвиняемый и шестеро его сообщников проникли на склады одного из супермаркетов Лимана, где, угрожая огнестрельным оружием, похитили товар и имущество.

Краснолиманский городской суд оправдал мужчину, после чего прокуратурой была подана апелляционная жалоба.

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.