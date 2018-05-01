В США призвали РФ не допустить загрязнения воды на Донбассе из-за шахты «Юнком»

Соединенные Штаты Америки призывают Россию сотрудничать с украинской стороной для недопущения утечки радиоактивных веществ из подконтрольной боевикам шахты «Юнком» в Донецкой области.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает пресс-служба Миссии США в ОБСЕ.

«Соединенные Штаты настоятельно призывают Россию сотрудничать с Украиной и международным сообществом в отношении мер по защите Донецкой фильтровальной станции и других ключевых объектов гражданской инфраструктуры, чтобы предотвратить попадание радиоактивных веществ из шахты „Юнком“ в систему водоснабжения», — сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 3 мая.

Он подчеркнул, что США также поддерживают призыв к международной оценке ситуации, сложившейся вокруг затопляемой шахты.