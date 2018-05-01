Международные организации направили в ОРДЛО гуманитарную помощь

Благотворительная организация «Человек в беде» и Миссия Международного комитета Красного Креста направили на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 5 грузовиков с товарами медицинского назначения, теплицами, досками и семенами. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированным территориям проследовали 5 грузовиков с товарами медицинского назначения, теплицами, досками и семенами общим весом более 50 тонн от благотворительной организации "Человек в беде" и от Миссии Международного комитета Красного Креста», – сказано в сообщении.