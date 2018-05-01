КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 34,5 тыс. человек

Сегодня утром, 4 мая, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Всего, 3 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 34,5 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств: КПВВ "Майорск" – 7850 человек и 1075 транспортных средств; КПВВ "Марьинка" – 8305 человек и 1625 транспортных средств; КПВВ "Новотроицкое" – 6325 человек и 1200 транспортных средств; КПВВ "Гнутово" – 3680 человек и 845 транспортных средств; КПВВ "Станица Луганская" – 8360 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: КПВВ "Майорск" – 0/60; КПВВ "Марьинка" – 10/60; КПВВ "Новотроицкое" – 10/25; КПВВ "Гнутово" – 15/20. Один автомобиль, который перевозил товар через линию разграничения с нарушением задержали за минувшие сутки пограничники Донецкого отряда.

Задержанным транспортом через КПВВ "Гнутове" хотели обманным путем перевезти товары на сумму более 11 тысячи гривен. Автомобиль и груз переданы работникам ДФС для принятия правового решения. Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированных территорий проследовало пять грузовиков с товарами общим весом более 50 тонн от благотворительной организации "Человек в беде" и от Миссии Международного комитета Красного Креста.