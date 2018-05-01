Боевики за сутки совершили более 20 обстрелов и понесли потери

Пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил совершили 24 обстрела и понесли потери, в том числе безвозвратные. Об этом говорится в пресс-центре ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в районе проведения ООС остается сложной, а боевые действия продолжаются на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях.

"За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая - 3 раза, российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов: Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка…Наши подразделения нанесли оккупантам потери. По данным разведки, 2 убитых и 3 раненых", - говорится в сообщении. Также сообщается, что по состоянию на 07:00 украинские военнослужащие потерь не понесли.