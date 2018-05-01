Грымчак отверг план Авакова по освобождению Донбасса

План, предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о постепенной реинтеграции отдельных районов Донбасса не имеет смысла в случае введения миротворческой миссии ООН.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью «Апострофу».

По его словам, если будет принято решение Совета безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс, которое сможет обойти вето России, то нет смысла освобождать территорию частично.

«Из того, что мне видится, есть смысл разной скорости интеграции освобожденных территорий в правовое поле Украины. То есть выборы в местные органы власти, например, в Шахтерске можно будет провести через три или через пять месяцев, а в Горловке – через два или шесть. Это будет зависеть от того, как быстро будут разоружены боевики, как быстро будет установлена безопасность на этих территориях», – считает Грымчак.

По его словам, когда был освобожден Славянск после трех месяцев оккупации, еще в течение года сотрудники Службы безопасности, Национальной гвардии, Национальной полиции «чистили город от остатков диверсантов, которых там нарочно оставили, от оружия, которое там было припрятано».

«И хотя сейчас там более-менее безопасная ситуация, но и до сих пор находят оружие и боевиков, которые там скрываются. Поэтому частично освобождать я не вижу смысла. И еще один момент: я не верю в то, что, если мы построим в Горловке "город-сад", это каким-то образом повлияет на людей, которые живут в Шахтерске. Так, например, есть Северная и Южная Корея, и уровень жизни в Южной Корее существенно выше, но это никоим образом не меняет того, что уже третий Ким руководит КНДР», – резюмировал Грымчак.