Патрульные разыскали предполагаемого виновника ДТП, который повредил стену магазина, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, 29 апреля поступило сообщение о ДТП без пострадавших, которое произошло на проспекте Гвардейском города Северодонецка.

Экипаж полиции, прибывший по вызову, обнаружил повреждения стены магазина и металлических конструкций возле него. На местах удара инспекторы обнаружили остатки белой краски.

Пообщавшись с возможными свидетелями происшествия, правоохранители установили, что ДТП совершил автомобиль Daewoo Lanos, за рулем которого находилась женщина. Также свидетели запомнили номер машины, по которому полицейским и удалось разыскать вероятную виновницу ДТП.

Относительно 36-летней гражданки патрульные составили два протокола по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и статьей 122-4 КоАП (оставление места совершения ДТП).