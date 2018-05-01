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В оккупированном Луганске ограничат движение из-за репетиции 9 мая

Сегодня, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Луганске несколько дней будут действовать ограничения движения транспорта – 3, 5, 7 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что 3, 5, и 7 мая ограничения связаны с проведением репетиций праздников.

С 5:00 до 10:00 в Луганске будет перекрыто движение по следующим адресам:

въезд на ул. Коцюбинского со стороны с ул. Луначарского;

ул. В.В. Шевченко со стороны ул. 3-я Донецкая;

ул. Титова;

ул. Демехина (от ул. Советская до ул. Коцюбинского);

ул. Лермонтова (от ул. Советская до ул. Коцюбинского);

ул. П. Сороки (от ул. 18-я линия до ул. 16-я линия);

ул. 16-я линия (от ул. Советская до ул. Фрунзе);

въезд на эстакаду со стороны ул. Сараева.

В среду, 9 мая, в Луганске по вышеуказанным адресам движение будет перекрыто с 5:00.


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