Глава СММ ОБСЕ призвал обеспечить безопасность сотрудников ДФС

Продолжающееся несоблюдение Минских соглашений ставит под угрозу работу Донецкой фильтровальной станции и подвергает риску гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан, передает пресс-служба организации.

«Необходимо гарантировать защиту гражданских сотрудников, обеспечивающих работу Донецкой фильтровальной станции, и гражданских наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в настоящее время содействуют обеспечению доступа сотрудников к станции», – сказал он.

Апакан отметил, что Минские соглашения по-прежнему не соблюдаются. По его словам, время от времени в районе Донецкой фильтровальной станции СММ за день фиксировала сотни нарушений режима прекращения огня, что подвергает риску жизни людей и ставит под угрозу функционирование станции, от работы которой зависит обеспечение питьевой водой более 300 000 человек по обе стороны от линии соприкосновения.

По его словам, эти нарушения совершаются, невзирая на недавно предоставленные гарантии безопасности. Апакан также подчеркнул, что стороны обязались прекратить огонь еще в сентябре 2014 года, а в прошлом году достигли понимания, что нужно обеспечить защиту Донецкой фильтровальной станции и других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Подчеркивается, что СММ готова и в дальнейшем способствовать налаживанию диалога, но, как отметил Апакан,«ответственность за благополучие гражданского населения возложена исключительно на стороны».