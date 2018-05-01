С 1 мая действует новая программа жилищных субсидий

В Украине с 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Изменения направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается в субсидии - ее получили. При этом вводятся такие механизмы, при которых богатые люди больше не смогут паразитировать за счет всех налогоплательщиков", - говорится в сообщении ведомства.

Так, если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, то теперь это будет происходить дважды в год - в мае и октябре. Большинства граждан, получающих субсидии и не имеют только купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

В связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты по переоформлению субсидии.

Повторно заявление и декларацию нужно будет представить: арендаторам жилья; внутренне перемещенным лицам; тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц; тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы; тем семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года; тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь более двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее до июня 2018 года