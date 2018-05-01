На Луганщине будут судить одного из замов главы «МВД ЛНР»

В суд направлен обвинительный акт в отношении одного из заместителей главы «министерства внутренних дел» группировки «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Мужчине инкриминируют участие в деятельности террористической организации.

Как установило следствие, в августе 2015 года он согласился занять должность одного из замов главы «МВД ЛНР».

«Своими действиями так называемый „заместитель министра“ наносит вред государственным интересам Украины и нарушает права граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», — указывают в прокуратуре.

Досудебное расследование в отношении его проходило в соответствии с процедурой заочного осуждения, так как подозреваемый скрывается от органов следствия.