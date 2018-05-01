США могут ввести новые санкции против РФ в случае вмешательства в выборы в Украине

США могут ввести новые санкции против РФ в случае вмешательства в выборы в УкраинеСегодня, 17:53
В Соединенных Штатах Америки планируют продолжать санкции против Российской Федерации в случае вмешательства России в предстоящие выборы в Украине.
Об этом сообщил заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл, передает РБК-Украина.
"Мы четко заявляли, что военное вмешательство России в дела Украины неприемлемо. Если это будет продолжаться и продолжаться, мы и дальше будем продолжать санкции", - заявил Митчелл, отвечая на вопрос относительно реакции США на вмешательство России в украинские выборы следующего года.