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Кабмин утвердил оформление вида на жительство в виде ID-карт с 1 июня

Сегодня, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров утвердил оформление вида на жительство в виде ID-карт с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство утвердило новый образец бланка вида на жительство и порядок его оформления и выдачи. Постановление принято во исполнение требований закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" с целью внедрения оформления и выдачи иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Так, постановлением утверждается образец, техническое описание бланка и порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения вида на жительство с бесконтактным электронным носителем.

Согласно документу, удостоверение нового образца будут выпускаться в виде пластиковых карт размером 54 мм на 85,6 мм, что будут обеспечены бесконтактными электронными носителями, на которые будут вноситься биометрические данные, а также оцифрованные фото лица и подпись.

Такое удостоверение будет действовать 10 лет. Вместе с тем отмечается, что одновременно с ID-картами удостоверения будут оформляться на бланках старого образца в виде книги до тех пор, пока все подразделения Государственной миграционной службы не будут обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами. Подчеркивается, что все удостоверения, выданные до 1 июня 2018 года, сохранят свою силу независимо от формы выпуска


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