На оккупированном Донбассе боевик застрелил местного жителя.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Так, по информации разведки, на оккупированном Донбассе растет число совершенных российскими военными преступлений по отношению к населению оккупированных территорий Донецкой/Луганской областей.

Как отмечается, в ночь с 28 на 29 апреля текущего года офицер одной из мотострелковых бригад так называемого 1 АК застрелил из штатного оружия гражданское лицо, что вызвало возмущение местного населения и привело к протестным акциям, в частности, блокированию движения военной техники РФ. Кроме того, сообщается, что оккупационная "администрация" РФ пытается скрыть информацию о данном инциденте.

В частности, сотрудники так называемого "МГБ ДНР" задержали граждан, которые выступили с протестами.