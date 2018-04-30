Германия может финансировать миротворцев на Донбассе

Германия рассматривает возможность финансирования миротворческой миссии в Донбассе.

Об этом заявил в эфире "5 канала" в программе "Информационный вечер" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

"На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть - расчеты и соглашение об доноров этой операции. То есть фактически нужно найти войска, вооружение и др. Сегодня у нас есть десятки стран, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска. Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы в этом", - сказал Грымчак.

Кроме этого, он рассказал механизм введения миротворцев на территорию ОРДЛО.

"Совет безопасности принимает решения. Они разрабатывают мандат этой миротворческой миссии. И решением генерального секретаря ООН отправляется группа экспертов, которая на месте должна определить состав и средства, надо использовать для этой миссии. и когда становится более-менее понятно, сколько нужно людей, полицейских техники и всего остального, начинается", - сказал он. Грымчак также отметил, что, согласно подсчетам экс-генерального секретаря господина Расмуссена, Украине нужно 20-25 тыс. нужно военных и 5 тыс. полицейских международной миссии.