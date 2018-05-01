Украинский военнослужащий 30 апреля покончил жизнь самоубийством

На Донбассе военнослужащий Вооруженных сил Украины покончил жизнь самоубийством.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

"30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь.

На месте работала следственная группа Национальной полиции. Продолжается расследование. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего… Командирование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы", - говорится в сообщении.