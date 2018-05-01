На Донбассе за сутки пострадали 4 украинских военных

На Донбассе за минувшие сутки, 30 апреля 2018 года, пострадали четверо украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Так, по словам представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики 44 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе, в результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения. В частности, Праута сообщил, что на Луганском направлении было зафиксировано 8 обстрелов.

Отмечается, что боевики применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие. А на Донецком направлении было зафиксировано 36 обстрелов.

"По состоянию на 9 часов утра 1 мая боевики осуществили два обстрела на Луганском направлении и четыре - на Донецком", - сообщил Праута.