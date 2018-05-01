КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 22,6 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 30 апреля 2018 года, пересекли 22,6 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовали 22,6 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 5210 человек и 880 транспортных средств; "Марьинка" - 5310 человек и 1150 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4070 человек и 860 транспортных средств; "Гнутово" - 2035 человек и 560 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6 тыс. лиц", - говорится в сообщении. Также отмечается, что сегодня утром, 1 мая 2018 года, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/50; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 25/10.