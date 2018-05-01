Грызлов прокомментировал начало операции Объединенных сил на Донбассе

Российская Федерация расценивает начало украинскими властями операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе как "ставку на силовое решение конфликта".

Об этом заявил представитель РФ в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

"Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Основная проблема - отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию", - отметил Грызлов.

Он также добавил, что мирного урегулирования ситуации на Донбассе была разработана так называемая "формула Штайнмайера", в которой говорится о необходимости предоставить отдельным районам особый статус и об амнистии боевиков. По его мнению, формальное начало военной операции якобы будет способствовать "дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины".